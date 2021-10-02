Против форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду сыграли его же "оружием".

Форвард Эвертона Андрос Таунсенд своим голом вырвал ниичю для "ирисок" в поединке 7-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (1:1).

Роналду – худший игрок АПЛ по показателям прессинга

Празднуя взятие ворот, 30-летний англичанин исполнил "трюк" Криштиану Роналду, подпрыгнув и разведя руки в стороны. Стоит отметить, что звезда Юнайтед начал игру на скамейке запасных и вышел на поле незадолго до пропущенного мяча.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду провел 4 матча, в которых отметился тремя голами.

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