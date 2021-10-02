Таунсенд жестко потроллил Роналду после гола в ворота Манчестер Юнайтед
16:53 - Читати українською
Против форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду сыграли его же "оружием".
завершено
Андрос Таунсенд 65’
65’ Андрос Таунсенд
Форвард Эвертона Андрос Таунсенд своим голом вырвал ниичю для "ирисок" в поединке 7-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (1:1).
Роналду – худший игрок АПЛ по показателям прессинга
Празднуя взятие ворот, 30-летний англичанин исполнил "трюк" Криштиану Роналду, подпрыгнув и разведя руки в стороны. Стоит отметить, что звезда Юнайтед начал игру на скамейке запасных и вышел на поле незадолго до пропущенного мяча.
В нынешнем сезоне АПЛ Роналду провел 4 матча, в которых отметился тремя голами.
Манчестер Юнайтед расписал огненную ничью с Эвертоном – VAR спас манкунианцев от досадного поражения
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter