Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду демонстрирует самый низкий коэффициент прессинга (2,7) среди атакующих игроков в нынешнем сезоне АПЛ, сообщает The Athletic.

Роналду раскритиковал себя за игру с Вильярреалом, несмотря на победный гол

Лидерами по этому показателю являются полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заха и нападающий Нил Мопей, которые делают в среднем 20 попыток прессинга соперника за игру.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду провел три матча, в которых отметился тремя голами.

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