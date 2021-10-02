Роналду – худший игрок АПЛ по показателям прессинга
13:28 - Читати українською
Все-таки нашелся рейтинг, где португальский форвард занимает последнюю строчку.
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду демонстрирует самый низкий коэффициент прессинга (2,7) среди атакующих игроков в нынешнем сезоне АПЛ, сообщает The Athletic.
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Лидерами по этому показателю являются полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заха и нападающий Нил Мопей, которые делают в среднем 20 попыток прессинга соперника за игру.
В нынешнем сезоне АПЛ Роналду провел три матча, в которых отметился тремя голами.
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