Хавбек Эвертона Андрос Таунсенд заверил, что его имитация празднования Криштиану Роналду не имеет ничего общего с троллингом.

"Это ни в коем случае не была пародия. Это просто жест уважения к парню, который повлиял на мою карьеру. Роналду – мой идол.

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Я провел много часов на тренировочном поле, пытаясь проанализировать его штрафные удары, дриблинг, а также его одержимость футболом. Поэтому это никак не пародия. Вероятно, я не отдал должное празднованию и не смог выполнить его правильно", – заявил Таунсенд в комментарии BT Sport.

Добавим, что хавбек Эвертона и сам демонстрирует звездную статистику в текущем сезоне – 9 матчей, 5 голов и 3 ассиста.

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