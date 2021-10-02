Хавбек Евертона Андрос Таунсенд запевнив, що його імітація святкування Кріштіану Роналду не має нічого спільного з тролінгом.

"Це в жодному разі не була пародія. Це просто жест поваги до хлопця, який вплинув на мою кар'єру. Роналду – мій ідол.

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Я провів багато годин на тренувальному полі, намагаючись проаналізувати його штрафні удари, дриблінг, а також його одержимість футболом. Тому це ніяк не пародія. Ймовірно, я не віддав належне святкуванню і не зміг виконати його правильно", – заявив Таунсенд у коментарі BT Sport.

Додамо, що хавбек Евертона і сам демонструє зіркову статистику у поточному сезоні – 9 матчів, 5 голів та 3 асисти.

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