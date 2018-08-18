Кубок Германии: Тащи забил гол и вывел Дуйсбург дальше, действующий обладатель трофея Айнтрахт сенсационно вылетел

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии, которые принесли несколько неожиданных результатов. В частности, действующий обладатель трофея Айнтрахт прекратил борьбу уже в первом раунде.

Бавария лишь в концовке матча вырвала победу над скромным Асселом благодаря голу Роберта Левандовски. А вот Айнтрахт сенсационно вылетел уже в первом раунде турнира от Ульма. Напомним, франкфуртцы были действующим обладателем Кубка.

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Прошел дальше Дуйсбург, в составе которого единственный гол забил Борис Тащи. Вышли в 1/16 финала и другие представители Бундеслиги – Вердер, Вольфсбург, Байер и Хоффенхайм.

Кубок Германии, 1/32 финала

Ульм – Айнтрахт Франкфурт – 2:1

Голы: Кенле, 48, Люкс, 75 – Пасиенсия, 90

Дассендорф – Дуйсбург – 0:1

Гол: Тащи, 27

Ассель – Бавария – 0:1

Гол: Левандовски, 82