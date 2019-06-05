Тащи перешел в Санкт-Паули

Украинский полузащитник Борис Тащи официально стал игроком Санкт-Паули.

Борис Тащи официально присоединился к немецкому Санкт-Паули, сообщает твиттер клуба. Украинец подписал контракт до 30 июня 2022 года. Предыдущим клубом 25-летнего полузащитника был Дуйсбург.

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За Дуйсбург Тащи в сезоне 2018/19 провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Добавим, что Санкт-Паули занял девятое место во второй Бундеслиге в прошлом сезоне. Дуйсбург финишировал последним и вылетел из дивизиона.

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