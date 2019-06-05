Тащи перейшов до Санкт-Паулі

Український півзахисник Борис Тащи офіційно став гравцем Санкт-Паулі.

Борис Тащи офіційно приєднався до німецького Санкт-Паулі, повідомляє твіттер клубу. Українець підписав контракт до 30 червня 2022 року. Попереднім клубом 25-річного півзахисника був Дуйсбург.

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За Дуйсбург Тащи в сезоні 2018/19 провів 21 матч, забив 2 голи і зробив 1 асист.

Додамо, що Санкт-Паулі посів 9-е місце в другій бундеслізі Німеччини в минулому сезоні. Дуйсбург фінішував останнім і вилетів з дивізіону.

Падерборн вийшов у Бундеслігу, Уніон Берлін зіграє у перехідних матчах, Дуйсбург Тащи вилетів у 3 лігу