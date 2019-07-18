Рафаилов обвинил ТК Футбол в попытках уничтожить бесплатный показ матчей УПЛ

Генеральный директор Зари продолжает информационную войну с телеканалом Футбол.

"Сегодня состоится очередное собрание клубов УПЛ, на котором будут продвигать идею создания телевизионного пула уже с нового чемпионата. И, наверное, определенная работа среди некоторых оппонентов этой идеи уже проведена.

"Единый телепул нужен, но только не на Шахтер TV", – Рафаилов снова "проехался" по телеканалам "Футбол 1/2"

Хочу рассказать, в чем же на самом деле проблема. У ТРК Украина новый гендиректор, которому поставлена задача сделать ТРК если не прибыльным, то хотя бы максимально снизить убытки. А каналы Футбол это и есть те самые убытки, особенно после того, как они не смогли приобрести права на трансляции матчей топовых чемпионатов. Денисов и сам об этой убыточности не раз говорил.

"От тендера УПЛ клубы получат больше денег, чем от контракта с "Футбол 1/2", – Денисов

Что они хотят сделать? Полностью уничтожить бесплатный показ украинского футбола по ТВ, убрать трансляции по кабельным сетям, установить цену на возможность смотреть матчи чемпионата за 100-150 грн в месяц. И это только на начальном этапе. И, наверное, зрителям необходимо будет покупать дополнительное оборудование. Хотел бы спросить, готовы ли клубы предложить этот вариант своим болельщикам?" – написал Рафаилов на своей странице в Фейсбук.