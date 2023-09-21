"Кем я работаю в СК Днепр-1? Ну не строителем же. У меня широкая сфера деятельности в команде, начиная от скаутинга, заканчивая другими моментами. У меня со всеми в клубе очень хорошие отношения.

Селезнев назвал представителей УПЛ, которые готовы заиграть в топ-лигах Европы

Сможет ли Максимов преодолеть кризис в команде? Мы движемся только вперед и решаем проблемы. У нас хороший состав и я уверен, что все наладится. Вильевич – очень хороший тренер и классный человек. О нем я могу сказать только положительное.

Нет ли у клуба проблем с финансами после ареста Игоря Коломойского? На такие вопросы я не компетентен отвечать. Я не управляю финансами. Там, где деньги – меня нет.

Относительно цели на сезон... Думаю, о чемпионстве говорить не стоит, если брать объективно. Будем бороться за топ-3. Я очень рад находиться в структуре СК Днепр-1. Футболисты у нас хорошие и перспективные. Я готов всем помогать. Возможно, это и есть моя задача. Когда я был футболистом, мне тоже помогали и просили, чтобы я передавал свой опыт молодым", – сказал Селезнев в комментарии Sport-Express.

Напомним, после 7-ми туров СК Днепр-1 идет в турнирной таблице УПЛ на двенадцатой строчке, набрав 6 очков и имея две игры в запасе.

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