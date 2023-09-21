"Я из другого поколения. Сейчас ребята более профессиональные, следят за собой. Футбол движется вперед, команды играют более тактически и компактно. В Шахтере мне нравится Келси и, особенно, Сикан.

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В Динамо – импонирует Ванат. Влад движется в правильном направлении, он жадный до голов, чем напоминает меня. Я тоже любил забивать и никогда этого не скрывал. Я любил, чтобы все внимание было сконцентрировано на мне, и моя фамилия светилась на табло. Я был таким себе футбольным эгоистом.

Кто из украинских футболистов дорос до перехода в топ-лигу? В Европе уже могут играть Пихаленок и Сваток. Буяльский – красавец. Игре Судакова я вообще удивляюсь, он большой молодец, классный футболист. Уверен, что он будет стоить очень большие деньги. Много у нас есть талантливых ребят", – сказал Селезнев в комментарии Sport-Express.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений трудоустроился в СК Днепр-1, где будет отвечать за селекцию.

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