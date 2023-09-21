"Ким я працюю в СК Дніпро-1? Ну не будівельником же. Я маю широку сферу діяльності в команді, починаючи від скаутингу, закінчуючи іншими моментами. У мене з усіма у клубі дуже хороші стосунки.

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Чи зможе Максимов подолати кризу в команді? Ми рухаємось лише вперед і вирішуємо проблеми. У нас хороший склад і я впевнений, що все налагодиться. Вільйович – дуже хороший тренер і класна людина. Про нього я можу сказати лише позитивне.

Чи немає у клубі проблем із фінансами після арешту Ігоря Коломойського? На такі запитання я не компетентний відповідати. Я не керую фінансами. Там, де гроші – мене нема.

Щодо мети на сезон... Думаю, про чемпіонство говорити не варто, якщо брати об'єктивно. Будемо боротися за топ-3. Я дуже радий перебувати у структурі СК Дніпро-1. Футболісти у нас хороші та перспективні. Я готовий усім допомагати. Можливо, це і є моє завдання. Коли я був футболістом, мені теж допомагали та просили, щоб я передавав свій досвід молодим", – сказав Селезньов у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, після 7-ми турів СК Дніпро-1 йде у турнірній таблиці УПЛ на дванадцятій сходинці, набравши 6 очок і маючи дві гри в запасі.

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