Суд увеличил размер залога для Коломойского в 7 раз – свобода будет стоить олигарху 3,8 миллиарда
Шевченковский районный суд Киева пересмотрел свое предыдущее решение.
Накануне суд увеличил размер залога бизнесмену Игорю Коломойскому – с 510 миллионов гривен до 3,8 миллиарда гривен, сообщает Суспільне.
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Причина такого решения – Коломойский, по словам прокурора, вышел из гражданства Украины и теперь является гражданином Израиля, поэтому существует риск, что он скроется за границей. Впрочем, ходатайство прокуратуры было удовлетворено лишь частично – обвинение просило залог в почти 5,8 миллиарда гривен.
Напомним, по данным следствия в 2013-2014 годах Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, создав преступную группировку из сотрудников Приватбанка, основателем и акционером которого он был. Он перечислял средства на счета нескольких компаний, среди которых был и ФК Днепр.
Кроме этого, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209). Сейчас бизнесмен находится в СИЗО.
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