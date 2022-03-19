"Вся наша славная история – это борьба. Борьба за собственные права, за справедливость. Украинцы всегда знали цену собственной свободе. Сейчас мы в очередной раз это доказываем.

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Весь мир затаил дыхание, каждый адекватный человек понимает, что сейчас ценой собственной жизни мы защищаем не только независимость Украины, но и демократию всей Европы.

Мы обязательно победим в этой войне, Украина вернет свои земли. Мы построим города и навеки войдем в историю мировой демократии. Вместе мы сила. Слава Украине. Слава нашим героям", – говорится в видеообращении.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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