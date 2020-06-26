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Талантливая итальянская футболистка погибла в ужасном ДТП

14:56 - Читати українською
Талантливая итальянская футболистка погибла в ужасном ДТП
Арианна Вароне / Instagram

Защитница итальянского Риоццезе Арианна Вароне преждевременно ушла из жизни, разбившись в автомобильной аварии.

Футболистка погибла на 22-м году жизни. О печальном известии клуб сообщил на своей официальной Facebook-странице.

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Варон ехала на скутере и столкнулась с грузовиком. Из-за травм, несовместимых с жизнью, она погибла на месте происшествия. Медики, прибывшие по вызову, вынуждены были констатировать смерть футболистки.

Арианна Вароне была воспитанницей миланского Интера. Затем она защищала цвета Милана, а в 2017 году перебралась в Риоццезе. Именно благодаря игре защитницы клуб сумел подняться в женскую Серию B.

Итальянская федерация футбола выразила соболезнования семье Вароне из-за трагической гибели футболистки.

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Теги
Италия Смерти футболистов
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