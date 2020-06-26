Талановита італійська футболістка загинула в жахливій ДТП

Захисниця італійського Ріоццезе Аріанна Вароне передчасно пішла з життя, розбившись в автомобільній трощі.

Гравчиня загинула на 22-му році життя. Про сумну звістку клуб повідомив на своїй офіційній Facebook-сторінці.

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Вароне керувала скутером і зіткнулася із вантажівкою. Через травми, несумісні з життям, вона загинула на місці пригоди. Медики, які прибули за викликом, змушені були констатувати смерть футболістки.

Аріанна Вароне була вихованкою міланського Інтера. Потім вона захищала кольори Мілана, а в 2017 році перебралася до Ріоццезе. Саме завдяки грі захисниці клуб зумів піднятися до жіночої Серії B.

Італійська федерація футболу висловила співчуття родині Вароне через трагічну загибель футболістки.

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