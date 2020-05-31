Гибель Рейеса: игрок совершил преступление и сам виноват в трагедии – официальные итоги расследования смертельного ДТП

1 июня исполнится год со дня трагической гибели Хосе Антонио Рейеса. На днях было официально завершено расследование обстоятельств трагедии – как оказалось, знаменитый футболист стал единственным виновником ДТП.

Как известно, 35-летний полузащитник ушел из жизни 1 июня 2019-го. Испанец попал в ДТП неподалеку от родного города Утреры – автомобиль, которым управлял футболист, съехал с дороги и загорелся. Кроме Рейеса, погиб и его двоюродный брат Хонатан, а еще одному кузену чудом удалось выжить. Причиной ДТП называли грубое нарушение ПДД – сообщалось, что авто двигалось со скоростью около 200 километров в час.

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Фактически через год после аварии испанская гражданская гвардия совместно с экспертами отдела расследования обстоятельств ДТП объявила окончательные причины трагедии. Предварительные выводы экспертов подтвердились – к сожалению, Рейес, как и многие другие современные водители, пренебрег правилами дорожного движения. Футболист, находясь за рулем автомобиля, значительно превысил скорость. На участке дороги, где произошло ДТП, разрешено движение со скоростью 120 километров в час. Рейес превысил разрешенную границу на 67 км, информирует Marca.

Другая официальная причина трагедии – во время движения автомобиля лопнула шина, в результате чего Рейес потерял контроль над транспортным средством. Автомобиль Mercedes Benz S 550 слетел с дороги, столкнулся с металлическим ограждением, после чего несколько раз перевернулся и загорелся. Состояние дорожного покрытия было отличным, поэтому эту версию причин трагедии в ходе следствия отвергли.

Прокуратура пришла к выводу, что в действиях погибшего футболиста усматриваются признаки сразу двух преступлений – убийство по неосторожности, а также нанесения тяжких телесных повреждений по неосторожности. Прокуратура попросила суд закрыть уголовное производство в связи со смертью Рейеса. Дальнейшее расследование дела не имеет смысла, поскольку единственный обвиняемый ушел из жизни.

В официальном отчете указано, что Рейес нарушил элементарные меры безопасности и совершил серьезное нарушение правил дорожного движения. Если бы футболист выжил, то вынужден был бы отвечать перед законом, ведь вину испанца в совершении ДТП официально доказали. К сожалению, Хосе Антонио за игнорирование ПДД поплатился самой дорогой ценой – своей жизнью и жизнью своего брата. Тот первый день лета 2019-го на испанской автотрассе A-376 Севилья – Утрера стал для обоих роковым.

Напомним, Рейес известен по выступлениям в таких грандах европейского футбола как Реал, Севилья, Атлетико, Арсенал и Бенфика. За карьеру хавбек завоевал немало титулов – чемпион Испании и Англии (первый испанец, который выиграл АПЛ), 5-кратный победитель ЛЕ (рекорд турнира), финалист Лиги чемпионов.

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