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Умер легендарный форвард Милана Прати

09:34 - Читати українською
Умер легендарный форвард Милана Прати
Пьерино Прати / Фото из открытых источников

Умер бывший нападающий Милана и сборной Италии Пьерино Прати.

В возрасте 73-х лет ушел из жизни легендраний итальянский футболист Пьерино Прати, сообщает Gazzetta.it.

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За свою карьеру экс-форвард выступал за ряд итальянских клубов, среди которых были Рома, Фиорентина, Милан. За последних Прати сумел отличиться 72 мячами, что делает его одним из лучших бомбардиров "россонери".

Стоит отметить, что легенда становился чемпионом Европы в составе сборной Италии в 1968 году.

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Италия Милан Милан Смерти футболистов
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