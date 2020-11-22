Хавбек получил мяч на правом фланге и пошел в обводку вдоль линии ворот, обыгрывая соперников одного за другим на своем пути. Подобравшись к воротам, Тлумак с острого угла пробил под перекладину без шансов для вратаря.

Ингулец – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Отметим, что Динамо U-19 обыграло Ингулец со счетом 4:2 и закрепилось на вершине турнирной таблицы молодежного первенства, набрав 25 очков. Ингулец с 16 пунктами остался третьим.

К слову, Тлумак только летом 2020 года перебрался в Динамо из Карпат, за которые провел лишь 15 минут в составе "львов" в прошлом сезоне.

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