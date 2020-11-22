Хавбек отримав м'яч на правому фланзі та пішов у дриблінг вздовж лінії воріт, обігруючи суперників один за одним на своєму шляху. Підібравшись до воріт, Тлумак з гострого кута пробив під поперечку без шансів для воротаря.

Інгулець – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Відзначимо, що Динамо U-19 обіграло Інгулець із рахунком 4:2 та закріпилось на вершині турнірної таблиці молодіжної першості, набравши 25 очок. Інгулець із 16 пунктами залишився третім.

До слова, Тлумак лише влітку 2020 року перебрався в Динамо із Карпат, за які провів лише 15 хвилин у складі "левів" у минулому сезоні.

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