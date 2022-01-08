Полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала стал главным героем курьеза в поединке 18 тура против Борусии Менхенгладбах.

18-летний хавбек провел весь второй тайм в экипировке с ошибкой, сообщает Bild .

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Мусиала надел футболку, на которой были номер 42 (под ним и играет Джамал) и фамилия Толиссо. Француз имеет 24-й номер в Баварии. Интересно и то, что первую 45-минутку талант "ротен" отыграл в "правильной" экипировке.

Мюнхенцы сенсационно уступили Борусии Менхенгладбах, но остались лидерами в турнирной таблице Бундеслиги.

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Фото с первого тайма: