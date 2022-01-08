Боруссия М установила рекорд Бундеслиги по победам над Баварией: видеообзор матча
Бавария уступила Боруссии Менхенгладбах (1:2) в 18-м туре немецкого первенства. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Все главные события случились до перерыва. Левандовски после паса между линиями от Мюллера мощно пробил в ближний угол. "Жеребцы" ответили голами Нойхауса и Лайнера, а мюнхенцы отыграться не смогли.
Бавария потерпела сенсационное поражение от Боруссии М – "жеребцы" прервали длительную безвыигрышную серию
Боруссия Менхенгладбах стала первой командой, которой удалось обыграть Баварию в Бундеслиге 27 раз. До этого рекорд принадлежал Вердеру, одержавшему 26 побед.
Команда Адольфа Хюттера поднялась на 11 строчку с 22 очками, а подопечные Юлиана Нагельсманна лидируют с 43 пунктами.