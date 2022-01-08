Бавария уступила Боруссии Менхенгладбах (1:2) в 18-м туре немецкого первенства. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Бавария – Боруссия М – 1:2 – видео голов и обзор матча / Twitter "жеребцов"

Все главные события случились до перерыва. Левандовски после паса между линиями от Мюллера мощно пробил в ближний угол. "Жеребцы" ответили голами Нойхауса и Лайнера, а мюнхенцы отыграться не смогли.

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Боруссия Менхенгладбах стала первой командой, которой удалось обыграть Баварию в Бундеслиге 27 раз. До этого рекорд принадлежал Вердеру, одержавшему 26 побед.