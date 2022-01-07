В пятницу 18-й тур чемпионата Германии открывал поединок между Баварией и менхенгладбахской Боруссией. Лидер Бундеслиги подошел к игре с огромными потерями – штамм "Омикрон" выкосил половину состава мюнхенцев. В свою очередь "жеребцы" не имели проблем с комплектацией, а пятиматчевая безвыигрышная серия вместе с проблемами соперника позволяла надеяться на положительный результат.

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Первый опасный момент возник на 7-й минуте, когда вблизи штрафной гости завалили Левандовски. Мяч после удара со стандарта от Забитцера попал в стенку, а на добивание Гнабри вовремя среагировал Зоммер. Через пять минут Роберт пробивал уже в пустые ворота, однако под круголого бросился защитник. В конце концов, еще до середины тайма поляк забил: получив сферу на линии, он развернулся, вошел в штрафную и мощно пробил под правую стойку.

Но уже первый удар менхенгладбахцев привел к голу: неудачно выбитый Киммихом мяч в собственной штрафной отскочил к Нойхаусу и тот мощно пробил мимо кипера. Через четыре минуты Боруссия перевернула все с ног на голову: подача с углового и Лайнер макушкой удвоил преимущество своей команды – Ульрайх в падении лишь задел круглого кончиками пальцев.

В конце тайма Нойхаус выскочил один на один со Свеном, но вратарь Баварии вышел из ворот и успел в падении отвести угрозу. Через мгновение Эмболо пробивал с острого угла и снова реакция Ульрайха спасла "Ротен". Уже в добавленное время Левандовски с нулевого угла попал в дальнюю штангу, а добивание Мюллера заблокировал защитник.

После перерыва Мусиала из района одиннадцатиметровой отметки целился под перекладину – Зоммер в головокружительном прыжке перевел на угловой. Впоследствии, после быстрой контратаки, Левандовски навесил с левого фланга, Мюллер головой пробил в нижний угол, а Киммих в падении не попал по мячу. Роберт через мгновение встряхнул перекладину. Желание Баварии забить зашкаливало – защита, голкипер и удача были на стороне Борусии. В конце матча гости могли закрывать матч, однако Плеа, расшатав защитников, чудом не попал в ворота – помешал Зюле и рикошет Ульрайха.

Победа принесла Борусии 22 очка и одиннадцатое место турнирной таблицы, Бавария с 43 пунктами осталась первой.

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