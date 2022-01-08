Півзахисник мюнхенців Джамал Мусіала став головним героєм курйозу у поєдинку 18-го туру Бундесліги проти Борусії Менхенгладбах.

18-річний хавбек провів увесь другий тайм в екіпіруванні з помилкою, повідомляє Bild.

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Мусіала одягнув футболку, на якій були номер 42 (під ним і грає Джамал) та прізвище Толіссо. Француз має 24-й номер у Баварії. Цікаво й те, що першу 45-хвилинку талант "ротен" відіграв у "правильному" екіпіруванні.

Додамо, що мюнхенці сенсаційно поступились Борусії Менхенгладбах, але залишились лідерами у турнірній таблиці Бундесліги.

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Фото з першого тайму:

Фото з другого тайму: