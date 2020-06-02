"Такой, как Месси": юная звезда Реала шокировал Ла Лигу показателями на уровне капитана Барселоны

Полузащитник Мальорки Такефуса Куба, права на которого принадлежат Реалу, демонстрирует мощный футбол в дебютном сезоне в Примере.

Один из этапов своей карьеры Кубо провел в легендарной академии каталонцев. Именно в Ла Масии он получил прозвище "японский Месси". Хотя летом 2019-го Такефуса перешел в Реал, но сходство с аргентинцем нигде не исчезло.

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Нынешний сезон 18-летний японец проводит в Мальорке на правах аренды, где не просто получает достаточно игровой практики, но и демострирует эффективную игру. В частности, Alebia Analytics подсчитали, что качество дриблинга японца находится на уровне Лионеля Месси. Оба игрока делают по 5.4 успешные попытки за 90 минут. Это лучший показатель в сезоне Ла Лиги для игроков, которые провели на поле более 1000 минут.

Испанское издание AS подчеркивает похожесть игроков: рост, короткий шаг, умение взрываться, нацеленность на вертикальные передачи и видение игры. Также Кубо занимает десятое место в чемпионате по количеству заработанных фолов (46). Похоже, это именно тот случай, когда очередному "новому Месси" таки удается оправдать сравнения. Таким образом, у Реала наконец-то появился шанс получить "своего Месси".

Интересно, что футболистам предстоит встретиться уже в первом матче после возобновления Примеры. Мальорка 13 июня примет Барселону. К слову, в текущем сезоне Кубо забил 3 гола и отдал 2 асисита в 24-х матчах Ла Лиги.

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