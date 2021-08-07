Главный тренер Александрии Юрий Гура не сдерживал эмоций после сенсационной победы над "горняками" (2:1) в третьем туре УПЛ.

"Все ребята – молодцы. Выполнили то, что мы от них просили. Готовились к этой игре целую неделю, работали над обороной, но автобус никто ставить не собирался, хотелось, чтобы была еще и хорошая контратакующая игра.

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Состав Шахтера не удивил. Понимали, что после Генка могут быть изменения и примерно набросали себе, кто может сыграть. Оно вроде бы так и получилось. Пытались закрыть середину поля, не выбрасываться. Были определенные моменты, но в целом компактность мы создали.

У меня завтра день рождения, такого подарка я еще не получал. Я сейчас очень сильно доволен", – заявил Гура в эфире ТК Футбол.

К слову, Александрия после трех сыгранных туров уже набрала 6 очков, столько зачетных баллов и у Шахтера.

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