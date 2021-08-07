Головний тренер Олександрії Юрій Гура не стримував емоцій після сенсаційної перемоги над "гірниками" (2:1) у третьому турі УПЛ.

"Всі хлопці – молодці. Виконали те, що ми від них просили. Готувалися до цієї гри цілий тиждень, працювали над обороною, але автобус ніхто ставити не збирався, хотілося, щоб була ще і хороша контратакувальна гра.

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Склад Шахтаря не здивував. Розуміли, що після Генка можуть бути зміни і приблизно накидали собі, хто може зіграти. Воно начебто так і вийшло. Намагалися закрити середину поля, не викидатися. Були певні моменти, але загалом компактність ми створили.

У мене завтра день народження, такого подарунка я ще не отримував. Я зараз дуже сильно задоволений", – заявив Гура в ефірі ТК Футбол.

До слова, Олександрія після трьох зіграних турів вже набрала 6 очок, стільки залікових балів і у Шахтаря.

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