Шахтер сенсационно уступил Александрии в третьем туре Премьер-лиги 2021/22. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Первый тайм поединка выдался очень богатым на события. Шахтер мог забивать первым, но это сделала Александрия – Третьяков удачно подставил ногу под удар Цурикова.

Александрия сенсационно победила Шахтер – первое поражение Де Дзерби в УПЛ перед поединком против Генка в ЛЧ

"Горнякам" удалось быстро восстановить парирет – Додо отдал на Корниенко, который оказался на месте форварда. Для защитника это первый мяч в официальном поединке за дончан. Правда, счет недолго держался равным. Александрия снова вышла вперед благодаря точному удару Ковальца.

К концу первого тайма и во второй 45-минутке Шахтер имел моменты, чтобы сравнять счет, но Александрия отчаянно защищалась. 1:2 – финальный свисток констатировал первое поражение Роберто Де Дзерби в УПЛ.