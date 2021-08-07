Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Александрия на "Футбол 24", стартовал в 19:30 на НСК Олимпийский в Киеве. На момент начала игры "оранжево-черные" занимали второе место в УПЛ, набрав 6 очков в стартовых двух турах. Под руководством Роберто Де Дзерби Шахтер выиграл все 3 официальных матча – у Ингульца и Львова в УПЛ, а несколько дней назад "горняки" на выезде одолели Генк в Лиге чемпионов (2:1). Уже 10 августа команды вновь встретятся в Киеве. Что касается Александрии, то подопечные Юрия Гуры набрали 3 очка – минимальная победа над Зарей и такое же поражение от Миная.

Шахтер – Александрия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Роберто Де Дзерби сделал несколько изменений по сравнению с матчем в Бельгии. Это было понятно, ведь тогда в старте вышли только двое украинцев (Трубин и Матвиенко) – сегодня из-за лимита такой трюк пройти не мог. С первых минут появились сразу шесть футболистов с украинским паспортом – Трубин, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Мудрик и Марлос. Новички – Марлон, Педриньо и Траоре – оказались в запасе. На позиции центрфорварда вышел Дентиньо. И вообще, Де Дзерби применил существенную ротацию между противостояниями с Генком в квалификации ЛЧ (6 новых игроков). Приоритеты тренера понятны – невыход в группу самого престижного еврокубка станет провалом.

Шахтер начал очень мощно, сделав логичную ставку на быстрый гол. Уже на 40-й секунде мяч едва не влетел в ворота гостей. Стремительная атака "горняков" завершилась прострелом Додо на Мудрика – Мирошниченко спас Александрию, опередив Михаила в пределах вратарской!

Шахтер продолжал контролировать мяч, но на 6-й минуте забили гости, реализовав первую же свою атаку. Максим Третьяков с линии вратарской подкорректировал неудачный удар Андрея Цурикова и открыл счет, шокировав Шахтер! Впервые в чемпионате Украины "горняки" под руководством Де Дзерби пропустили первыми. План итальянца очень быстро рухнул. Сразу как-то вспомнилось, что Александрия не проигрывает дончанам уже в трех матчах подряд – две ничьи и победа.

Более того, подопечные Гуры могли забить и второй раз, однако Цуриков не попал по мячу из пределов штрафной. Александрия организовала еще одну быструю контратаку, но все испортил Спинелли. Новичок вовремя не открылся и залез в офсайд.

Расплата пришла почти сразу – на 15-й минуте Шахтер сравнял. Виктор Корниенко сделал то, что не удалось Мудрику. Марлос пяткой отдал на Дентиньо, тот бросил в прорыв Додо. Бразилец, как и на первой минуте, прострелил, а Корниенко буквально занес мяч в пустые ворота. Мирошниченко, который спас на старте игры, рядом уже не было. 1:1 – первый гол Виктора Корниенко в официальном матче за "оранжево-черных"!

Но счет недолго был равным. Александрия снова вышла вперед – Кирилл Ковалец после паса Цурикова (второй ассист Андрея!) развернулся и ударом с линии штрафной поразил ближний угол. Трубин, похоже, не был готов. 1:2 – лидер Александрии обменялся забавными поздравлениями со своим отцом, который находился на трибунах Олимпийского. К слову, дважды при Де Дзерби "оранжево-черные" еще не пропускали. По крайней мере, в официальных матчах.

Додо в который раз на скорости прошел Цурикова и едва не вышел один на один с Билыком – Олег в падении накрыл мяч. Регулярно обострял бразилец ситуацию на правом фланге атаки – наверное, лучший игрок Шахтера в первые полчаса. Еще один момент у латераля, однако Додо не смог обработать мяч и Билык вовремя вышел из ворот.

Еще один момент был у Мудрика, который расшатал защитника и с левой пробил в ближний с острого угла. Неточно. Этот очень разочаровало Дентиньо, который ожидал передачи от вингера. А вот на 38-й минуте Александрии повезло – Тарас Степаненко головой пробил в перекладину. Билык только провел мяч взглядом, но фарт сыграл за гостей. У противоположных ворот имел шанс Спинелли, однако экс-нападающий Дженоа не смог пробить головой – не хватило роста. В итоге, 1:2 до перерыва. Классный первый тайм на НСК Олимпийский подарил три гола и мини-сенсацию.

На второй тайм Lе Дзерби выпустил Траоре вместо Дентиньо и Георгия Судакова вместо Мудрика. В первой половине игры новичка bp Буркина-Фасо действительно не хватало – всю остроту создавали крайние защитники, а вот замыкать было некому. Шахтер зажал Александрию на ее половине поля, но ограничился лишь контролем мяча – острых моментов у ворот Билыка не было. Лишь на 58-й минуте Олег эффектно парировал удар Патрика, а через несколько секунд опередил Алана, самоотверженно бросившись ему в ноги.

Де Дзерби бросил в бой еще и Педриньо с Тете. Последний получил пас от Тете и пробил из пределов штрафной – очень слабо, без проблем для Билыка. Время шло, а реальных возможностей у Шахтера так и не было. Подопечные Гуры не без проблем, но держали счет мечты. Не забывали гости и о контратаках, одну из которых эффектным ударом в падении завершил Новиков – мимо.

На последние минуты игры вышел опытный Сергей Рыбалка, который несколько раз удачно сыграл вблизи собственной штрафной, сдерживая атаки "горняков". Самый реальный момент у Шахтера был на 88-й минуте – Билык не сыграл на выходе после подачи углового, Педриньо принял мяч и пробил мимо ближнего угла! На повторе стало заметно, что против Траоре, возможно, фолили в пределах штрафной, но VAR все еще нет.

На 90-й минуте Сергей Рыбалка получил по голове в борьбе с Тете – кровь останавливали несколько минут. Арбитр компенсировал 5, но Александрия устояла. 1:2 – команда Юрия Гуры после победы над Зарей творит вторую сенсацию. У обеих команд теперь по 6 очков, а Роберто Де Дзерби потерпел первое поражение с Шахтером в официальном матче.

Шахтер победил Генк: позиционные проблемы "горняков", удачные перестановки Де Дзерби и хорошие шансы на плей-офф ЛЧ