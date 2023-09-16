Ассистент Руслана Ротаня Сергей Кравченко прокомментировал ничью с Минаем (1:1) в 7 туре УПЛ. Отдельно тренер остановился на самом скандальном моменте игры.

Поединок Александрия – Минай завершился нетипичным эпизодом. Арбитр Александр Шандор компенсировал 5 минут, на 90+7-й хозяева подавали угловой. Рефери разрешил подать стандарт, но после скидки на дальнюю стойку дал финальный свисток. Игроки Миная остановились, после чего мяч влетел в ворота. Гол не засчитали – матч завершился со счетом 1:1.

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"Игрой недоволен, но можно отметить ребят, которые боролись до конца. Заработали очко, могли выиграть в конце игры. Очень интересный момент – я такого еще видел. Мяч еще в штрафной площадке, а арбитр дает свисток.

Относительно игры. Недовольны игрой, ее нужно улучшать, но на это есть причины. Очень многие футболисты ушли от нас, молодежи нужно время и уверенность, которая будет приходить с результатами. Плюс несколько игроков после травм, много пропустили, только возвращаются в игру.

Считаю, что будущее у нашей команды есть. Очень перспективные ребята. Считаю, что все будет хорошо", – сказал Сергей Кравченко в эфире MEGOGO.

Руслан Ротань послематчевый комментарий не давал. Александрия не победила в 5-м матче подряд – 9 место, 8 очков. Минай остается на последней строчке, имея всего 3 балла.

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