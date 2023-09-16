Поєдинок Олександрія – Минай завершився нетиповим епізодом. Арбітр Олександр Шандор компенсував 5 хвилин, на 90+7-й господарі подавали кутовий. Рефері дозволив подати стандарт, але після скидки на дальню стійку дав фінальний свисток. Гравці Миная зупинилися, після чого м'яч влетів у ворота. Гол не зарахували – матч завершився з рахунком 1:1.

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"Грою незадоволений, але можна відзначити хлопців, які боролися до кінця. Заробили очко, могли виграти в кінці гри. Дуже цікавий момент – я такого ще бачив. М'яч ще у штрафному майданчику, а арбітр дає свисток.

Щодо гри. Незадоволені грою, її треба покращувати, але на це є причини. Дуже багато футболістів пішли від нас, молоді треба час та впевненість, яка буде приходити з результатами. Плюс кілька гравців після травм, багато пропустили, тільки повертаються до гри.

Вважаю, що майбутнє у нашої команди є. Дуже перспективні хлопці. Вважаю, що все буде добре", – сказав Сергій Кравченко в ефірі MEGOGO.

Руслан Ротань післяматчевий коментар не давав. Олександрія не перемогла у 5-му матчі поспіль – 9 місце, 8 очок. Минай залишається на останній сходинці, маючи лише 3 бали.

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