Накануне в польском Люблине Заря из-за бездарной игры в защите едва не потерпела разгром в поединке 4-го раунда Лиги конференций против израильского Маккаби. В течение матча, перенесенного из-за войны с ХАМАСом, украинцы сумели нанести по воротам панамского голкипера аж 24 удара, 14 из которых были направлены в створ ворот. Однако, несмотря на впечатляющие комбинации, "мужикам" удалось лишь размочить счет во втором тайме (1:3).

Уже после поединка стало известно, что руководство Зари приняло решение уволить Валерия Кривенцова – тренер провел у руля команды лишь 11 поединков. О фиаско луганчан с Маккаби, продолжении кризиса в луганском клубе, уже второй тренерской отставке в течение сезона и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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