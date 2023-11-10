Бывший президент ФК Перемога Фэмис Сагиров рассказал шокирующие подробности о бывшем форварде команды Роберте Гегедоше, которого сам пригласил в клуб после удачных выступлений за Верес.

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"Мне написала какая-то девушка из Ровно и сказала, что Гегедош должен ей денег. Он вступал с ними в половой контакт, а затем выманивал деньги и пропадал.

Я его вызвал и говорю: "Мне пишут девушки, что ты должен им денег, и просят рассчитаться". На что он ответил: "Пусть меня привлекают по статье как проститута". Я в шоке на него смотрю, а сам думаю: "Ну ты и больной", – цитирует Сагирова портал Украинский футбол.

Напомним, Гегедош перебрался в Перемогу в 2022 году, но так и не сыграл за команду ни одного официального матча. Клуб был расформирован с началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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