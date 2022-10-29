– Когда вы уходили из Металлиста, сказали, что не хотите участвовать в его развале...

– Было очень тяжело расставаться с командой. К тому времени Ярославский ушел. Пришли люди, далекие от футбола. Я понял это, когда продали Тайсона. Просил за вырученные деньги купить у Днепра Коноплянку. Это можно было сделать.

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– И за какую сумму Днепр тогда мог отпустить Коноплянку?

– Точно не знаю, потому что в эти дела я не лез. Тайсон был продан за 25 миллионов. За эти деньги я просил купить Коноплянку. Тем более, что это украинский игрок. На то время Коноплянка был не хуже Тайсона. Но мне отказали. И я понял, что начинается развал Металлиста – так и вышло. Быть при этом я не хотел. Понял, что с Курченко я не буду работать – этот человек далек от футбола.

– Это правда, что после ухода из Металлиста в клубе сняли все ваши фотографии?

– Тех фотографий, на которых я был изображен, нет в клубе по сегодняшний день. Ни на стадионе, ни на базе. Их действительно сняли. Такое впечатление, что я в Харькове не работал. Трудно сказать, что я сделал плохого, мне обидно, – цитирует Маркевича FanDay.

Напомним, Мирон Богданович возглавлял Металлист с 2005 по 2014 год. Шесть раз финишировал третьим в чемпионате Украины, однажды стал серебряным призером и вывел команду в 1/4 финала Лиги Европы.

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