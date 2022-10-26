Известный украинский тренер Мирон Маркевич, уже долгое время находящийся в творческом отпуске, рассказал о планах на будущее.

– Вернуться к работе тренером у вас нет желания?

– Просто пойти поработать – это мне не нужно. Если бы какой-нибудь амбициозный проект, тогда можно. Я ведь люблю, когда есть стимул. Когда перед командой ставятся серьезные задачи. В Украине сейчас точно ничего серьезного не будет. Другие заботы у всех. Футбол где-то на пятом плане. Главное сейчас – выстоять, выиграть войну.

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– В этом году все ищут замену Луческу в Динамо. В качестве одного из кандидатов называется и ваше имя. Как вы на это смотрите?

– У меня такие отношения с Суркисами, что этот вариант нереален.

– А возрожденный Металлист вам работу не предлагал?

– Сейчас – нет. Сначала была договоренность с Красниковым, что если команда выйдет в УПЛ, возможно, я возглавлю ее. Но когда в Металлисте Кучер начал неплохо работать, какой смысл мне было идти туда? Поэтому все как-то сошло на нет, – цитирует Маркевича FanDay.

Напомним, 71-летний специалист не тренирует с 2016-го. Последним его клубом был Днепр. До этого Мирон Богданович работал в Металлисте, сборной Украины, Карпатах, Кривбассе и ряде других клубов. Высшее достижение – финал Лиги Европы 2014/15 с Днепром (поражение от Севильи 2:3).

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