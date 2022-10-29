– Коли ви йшли з Металіста, сказали, що не хочете брати участь у його розвалі...

– Було дуже важко розлучатися із командою. На той час Ярославський пішов. Прийшли люди, далекі від футболу. Я зрозумів це, коли продали Тайсона. Просив за отримані гроші купити у Дніпра Коноплянку. Це можна було зробити.

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– І за яку суму Дніпро тоді міг відпустити Коноплянку?

– Точно не знаю, бо в ці справи я не ліз. Тайсона продали за 25 мільйонів. За ці гроші я просив купити Коноплянку. Тим більше, що це український гравець. На той час Коноплянка був не гірший за Тайсона. Але мені відмовили. І я зрозумів, що починається розвал Металіста – так і вийшло. Бути при цьому я не хотів. Зрозумів, що з Курченком я не працюватиму – ця людина далека від футболу.

– Це правда, що після відходу з Металіста в клубі познімали всі ваші фотографії?

– Тих фотографій, на яких я був зображений, немає в клубі до сьогодні. Ані на стадіоні, ані на базі. Їх справді зняли. Таке враження, що я у Харкові не працював. Тяжко сказати, що я зробив поганого, мені прикро, – цитує Маркевича FanDay.

Нагадаємо, Мирон Богданович очолював Металіст з 2005 по 2014 рік. Шість разів фінішував третім у чемпіонаті України, одного разу став срібним призером і вивів команду в 1/4 фіналу Ліги Європи.

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