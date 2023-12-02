"Меня приглашал Чижевский в Агробизнес, Максимов звал в Звягель, и Полтава предлагала контракт (до перехода в Ниву Бузову, – прим.). Это три команды, от которых был предметный интерес, и я раздумывал.

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Я спокойно могу позвонить, но тренеры команд сами должны решить, кто им нужен. Я бы с удовольствием откликнулся, если поступит предложение из хорошей команды. Хочется вернуться на самый высокий уровень.

В Ворсклу я готов пешком на локтях идти. О Полтаве у меня всегда теплые воспоминания. Предложение Вереса я также готов рассмотреть, но меня никто не приглашал", – сказал Сергийчук в интервью Українському футболу.

Напомним, Михаил начинал профессиональную карьеру в Вересе в 2008 году (впоследствии еще трижды возвращался в ровенский клуб). Успел поиграть также за Славутич, Николаев, Карпаты, Говерлу, Олимпик, Ворсклу, Десну, Буковину и латвийский Вентспилс. С июля 2023 года выступал за Ниву (2 гола и 4 ассиста в 18 матчах). Transfermarkt оценивает 32-летнего нападающего в 300 тысяч евро.

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