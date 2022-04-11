"Усі ми були шоковані тим прийомом, який нам уже влаштували поляки. З перших хвилин перебування на польській землі ми побачили неймовірну кількість української символіки. Прапори нашої країни розташовані скрізь – на транспорті, на будівлях, у вікнах простих мешканців Варшави.

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Білборди містять слова підтримки та спрямовані на засудження дій агресора. Найпоширеніші їх: "Путін, йди на х*й". Війна справді показала, хто нам зараз друг, а хто просто багато говорить та мало що робить.

Ми прилетіли до Польщі за два дні до поєдинку, і я навіть провів паралелі з Лігою чемпіонів. Зізнаюся, коли ми виступаємо в єврокубках, то все одно виходимо на поле захищати честь свого клубу, меншою мірою думаючи про клубні коефіцієнти країни.

У цьому випадку всі хлопці розуміють, що гратимемо за всю Україну. Нас уже просять дістати квитки, а такий ажіотаж справді буває лише перед Лігою чемпіонів та матчами збірної", – сказав Сидорчук в інтерв'ю Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок проти Легії відбудеться вже у вівторок, 12 квітня. Початок зустрічі о 21:30.

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