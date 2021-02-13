"И Бен, и Озан довольно спокойные ребята. Они стремятся учиться, хорошо относятся к делу. Они бросаются фактически на все, что видят перед собой – защитники и должны быть таковыми.

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В процессе адаптации к нашему стилю игры они делают большие шаги. Это важно. У нас все еще есть определенный способ игры в обороне и мы придерживаемся его. Это тоже важно. Если они выйдут на поле вдвоем, то там будет еще 9 игроков, уже привыкших к отработанным методам", – приводит слова Клоппа Daily Mail.

Отметим, что Ливерпуль остался без Фабинью на важный матч АПЛ против Лестера 13 февраля. Переполненный лазарет "красных" делает почти неотвратимым выход Дэвиса или Кабака против команды Брендана Роджерса.

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