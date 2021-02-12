Ливерпуль также держит на прицеле таланта Боруссии М Нойхауса – на игрока охотятся Бавария, Реал и другие гранды
Хавбек Боруссии М Флориан Нойхаус пользуется популярностью среди европейских грандов.
Ливерпуль хочет усилить атакующее звено полузащитником Флорианом Нойхаус, сообщает Kicker.
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В контракте 23-летнего немца с Боруссией М прописана сумма отступных в 40 млн евро. Среди потенциальных покупателей Флориана расположилась Бавария, Реал, Ювентус, Боруссия Д и Тоттенхэм. Действующее соглашение о сотрудничестве игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2024-го.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Нойхаус провел 19 матчей, в которых отметился 4 голами и совершил столько же ассистов.
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