Ливерпуль хочет усилить атакующее звено полузащитником Флорианом Нойхаус, сообщает Kicker.

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В контракте 23-летнего немца с Боруссией М прописана сумма отступных в 40 млн евро. Среди потенциальных покупателей Флориана расположилась Бавария, Реал, Ювентус, Боруссия Д и Тоттенхэм. Действующее соглашение о сотрудничестве игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Нойхаус провел 19 матчей, в которых отметился 4 голами и совершил столько же ассистов.

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