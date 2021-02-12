Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о кадровых потерях команды перед матчем 24-го тура АПЛ против Лестера.

"Фабинью не будет доступен на матч против Лестера. Он снова пострадал от небольшой проблемы с мышцами, поэтому пропустит эту игру.

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Сможет ли он сыграть против РБ Лейпциг в Лиге чемпионов? Я не знаю, когда он восстановится, действительно не знаю", – приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Отметим, что бразилец провел 27 матчей в текущем сезоне в составе мерсисайдцев, отметившись 1 ассистом.

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