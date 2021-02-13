"І Бен, і Озан доволі спокійні хлопці. Вони прагнуть вчитися, добре ставляться до справи. Вони кидаються фактично на все, що бачать перед собою – оборонці і повинні бути такими.

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У процесі адаптації до нашого стилю гри вони роблять великі кроки. Це важливо. Ми все ще маємо визначений спосіб гри в обороні й дотримуємося його. Це теж важливо. Якщо вони вийдуть на поле вдвох, то там буде ще 9 гравців, які вже звикли до відпрацьованих методів", – наводить слова Клоппа Daily Mail.

Відзначимо, що Ліверпуль залишився без Фабінью на важливий матч АПЛ проти Лестера 13 лютого. Переповнений лазарет "червоних" робить майже незворотним вихід Девіса чи Кабака проти команди Брендана Роджерса.

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