"Невероятные ощущения. Даже не нужно много говорить. Вы все видели на поле. Я чувствую связь с командой. Конечно, нужно время, чтобы притереться, но я знаю, что мы станем сильнее. В Сити мы все играем друг за друга.

Холанд оформил дебютный хет-трик – видеообзор матча Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 4:2

Момент гордости для меня и моей семьи. Двигаемся вперед. Такие матчи показывают, для чего я здесь – чтобы переворачивать все с ног на голову, когда возникают проблемы. Папа скажет, что все равно забил больше в АПЛ, поэтому постараюсь его догнать", – сказал Холанд после матча.

Манчестер Сити начал матч против Кристал Пэлас с двух пропущенных, но во втором тайме оформил камбэк благодаря голам Холанда. Норвежец отличился дебютным хет-триком: замкнул передачи Фодена и Стоунза, а затем забил индивидуальный гол, продавив соперников.

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