Манчестер Сити одолел Кристал Пэлас в рамках 4-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Кристал Пэлас блестяще провел первый тайм, выжав максимум из своих моментов. Два угловых привели к двум головам в ворота Эдерсона. Однако после перерыва "горожане" проснулись. В частности, Эрлинг Холанд, оформивший свой первый хет-трик в АПЛ.

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Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 10 очков и хотя бы временно возглавил турнирную таблицу. Кристал Пэлас остался на 13-м месте.