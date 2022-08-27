Холанд оформил дебютный хет-трик – видеообзор матча Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 4:2
19:56 - Читати українською
Манчестер Сити одолел Кристал Пэлас в рамках 4-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
53’ Бернарду Силва
62’ Эрлинг Холанд
70’ Эрлинг Холанд
81’ Эрлинг Холанд
Джон Стоунз 4’
Йоахим Андерсен 21’
4’ Джон Стоунз
21’ Йоахим Андерсен
53’ Бернарду Силва
62’ Эрлинг Холанд
70’ Эрлинг Холанд
81’ Эрлинг Холанд
Кристал Пэлас блестяще провел первый тайм, выжав максимум из своих моментов. Два угловых привели к двум головам в ворота Эдерсона. Однако после перерыва "горожане" проснулись. В частности, Эрлинг Холанд, оформивший свой первый хет-трик в АПЛ.
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Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 10 очков и хотя бы временно возглавил турнирную таблицу. Кристал Пэлас остался на 13-м месте.
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