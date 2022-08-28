"Неймовірні відчуття. Навіть не потрібно багато говорити. Ви все бачили на полі. Я відчуваю зв'язок з командою. Звичайно, потрібен час, щоб притертися, але я знаю, що ми станемо сильнішими. У Сіті ми всі граємо один за одного.

Холанд оформив дебютний хет-трик – відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 4:2

Момент гордості для мене та моєї сім'ї. Рухаємося вперед. Такі матчі показують, для чого я тут – щоб перевертати все з ніг на голову, коли виникають проблеми. Тато скаже, що все одно забив більше в АПЛ, тому постараюся його наздогнати", – сказав Холанд після матчу.

Манчестер Сіті розпочав матч проти Крістал Пелас з двох пропущених, але в другому таймі оформив камбек завдяки голам Холанда. Норвежець відзначився дебютним хет-триком: замкнув передачі Фодена та Стоунза, а потім забив індивідуальний гол, протиснувши суперників.

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