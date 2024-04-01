Рух вырвал победу над ЛНЗ в матче 22-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе Руха, у которого 2 возможности потерял Федор. ЛНЗ ответил попыткой Бессала забить пяткой – парировал Ледвий.

Рух вырвал победу над ЛНЗ благодаря пенальти Притулы на 90+4 – двойная подстава от легионера черкасцев

Во второй половине уже ЛНЗ был острее, но в обоих моментах спас вратарь. Игра шла к безголевой ничьей, но Арад Бар опрометчиво сыграл в собственной штрафной, привезя пенальти в собственные ворота и получив вторую желтую. Притула реализовал приговор арбитра.