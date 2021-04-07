Испанские клубы массово публикуют фото для борьбы с сексизмом в футболе.

Футболистка Реала Миса Родригес опубликовала фотоколлаж, на котором она празднует гол в таком же стиле как Марко Асенсио, подписав фотографию "Такая же страсть", сообщает Marca.

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Через волну сексистских комментариев девушка была вынуждена удалить фото. Асенсио решил пристыдить хейтеров, и на его странице в Twitter появилась идентична публикация.

Этот флешмоб поддержали ряд известных футболистов и клубов, среди которых есть и Барселона.

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