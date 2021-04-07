"Такая же страсть": Асенсио вступился за футболистку Реала – даже Барселона поддержала новый флешмоб
20:49 - Читати українською
Испанские клубы массово публикуют фото для борьбы с сексизмом в футболе.
Футболистка Реала Миса Родригес опубликовала фотоколлаж, на котором она празднует гол в таком же стиле как Марко Асенсио, подписав фотографию "Такая же страсть", сообщает Marca.
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Через волну сексистских комментариев девушка была вынуждена удалить фото. Асенсио решил пристыдить хейтеров, и на его странице в Twitter появилась идентична публикация.
Этот флешмоб поддержали ряд известных футболистов и клубов, среди которых есть и Барселона.
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