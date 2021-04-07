Іспанські клуби масово публікують фото для боротьби із сексизмом у футболі.

Футболістка Реала Міса Родрігес опублікувала фотоколаж, на якому вона святкує гол у такому ж стилі як Марко Асенсіо, підписавши світлину "Така ж пристрасть", повідомляє Marca.

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Через хвилю сексистських коментарів дівчина була змушена видалити фото. Асенсіо вирішив присоромити хейтерів, і на його сторінці у Twitter з'явилась ідентична публікація.

Цей флешмоб підтримали низка відомих футболістів та клубів, серед яких є і Барселона.

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