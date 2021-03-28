Женская команда Милана разгромила Интер в рамках 17-го тура Серии А. Нападающая "россонери" забила четыре гола.

Дерби делла Мадоннина в женском чемпионате Италии получилось жарким. Лучше его начали футболистки Интера, которые открыли счет уже на 11-й минуте. Это была первая и последняя причина для радости "нерадзурри".

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Милан очень быстро перевернул ход встречи. Главная заслуга в этом принадлежит главной звезде команды. Валентина Джачинти оформила покер. После третьего мяча нападающая заработала предупреждение, ведь отпраздновала его, сняв игровую футболку.

К слову, женская команда Милана идет второй в турнирной таблице Серии А, отставая от Ювентуса на 6 очков. Валентина Джачинти в 17-ти турах забила 16 голов и отдала один ассист.

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