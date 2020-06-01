"Такая молодая, не могу в это поверить": Наингголан сообщил об очередном горе в семье – его жена давно болеет раком

Судьба продолжает наносить удары хавбеку Кальяри Радже Наингголану и его семье.

Племянница 32-летнего бельгийца умерла от рака, о чем сообщил сам Наингголан в Instagram.

Экс-игрок Ромы умер в 21-летнем возрасте – ранее он стал беженцем из-за агента-афериста

"Дорогая, мы все будем скучать по тебе... Твой парень, дети, папа, сестры и братья, все... Такая молодая, не могу в это поверить... Иди к мамочке и крепко обними ее, она будет защищать тебя в дальнейшем...", – написал Наингголан.

Добавим, что онкология стала настоящим кошмаром для семьи футболиста. В 2010 году он потерял маму из-за рака, с той же проблемой столкнулась жена полузащитника, Клаудия. Наингголан летом прошлого года согласился перейти в скромный Кальяри, чтобы быть рядом с любимой и поддерживать ее.

Гибель Рейеса: игрок совершил преступление и сам виноват в трагедии – официальные итоги расследования смертельного ДТП