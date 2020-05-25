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Экс-игрок Ромы умер в 21-летнем возрасте – ранее он стал беженцем из-за агента-афериста

16:22 101 Читати українською
Экс-игрок Ромы умер в 21-летнем возрасте – ранее он стал беженцем из-за агента-афериста
Джозеф Буассе (справа) на тренировке Ромы / ФК Рома

Джозеф Буассе Перфекшн умер 25 мая в результате сердечного приступа. В этом году ему бы исполнилось только 22.

Бывший полузащитник молодежной команды Ромы ушел из жизни. Причиной смерти 21-летнего футболиста стал сердечный приступ, сообщает Football Italia.

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Джозеф Буассе так и не сыграл за первую команду "джалоросси", но неоднократно тренировался с основой – в частности, его потенциал высоко оценивали Франческо Тотти и Даниэле Де Росси. В 2017 году на правах аренды выступал за Виченцу, а впоследствии его контракт с Ромой истек.

Интересно, что в свое время из-за мошеннических действий агента Буассе остался в Риме в статусе беженца без денег и документов. Три месяца назад полузащитник подписал контракт с румынским клубом Университатя Клуж.

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Главное Италия Рома Рома Смерти футболистов Джозеф Буассе Джозеф Буассе
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